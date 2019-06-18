СМИ: Платини взят под стражу исключительно как свидетель

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сегодня был взят под стражу исключительно для дачи свидетельских показаний, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя француза Жана-Крисофа Алькье. Сегодня стало известно, что Платини взят под стражу по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира-2022.

Ряд СМИ сообщили об аресте экс-главы УЕФА, однако изначально сообщалось именно о взятии под стражу. Его доставили в Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями в Нантере (Франция).

- Мишель Платини, который уже допрашивался в рамках того же расследования в прошлом году, сегодня допрашивается под стражей только по техническим причинам. Его адвокат, господин Уильям Бурдон, особо подчеркивает, что это ни в коем случае не арест, а дача показаний в качестве свидетеля, что требуют следователи, поскольку это позволяет избежать того, чтобы вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства, - сказал Алькье. - Он абсолютно уверен в следствии. Он ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году. Платини был отстранен на 90 дней, а затем – на восемь лет. После подачи апелляции дисквалификация была сокращена до шести лет.