СМИ: Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что игрок не предохранялся во время секса

Девушка, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, рассказала, что как проходил инцидент.

По ее словам, она согласилась на интимную близость с Неймаром, но затем узнала, что у футболиста нет презерватива, и отказалась. После этого бразилец повел себя агрессивно.

– Когда я спросила, нет ли у него презерватива, он сказал, что нет. Поэтому я сказал ему, что ничего не будет, – приводит ESPN слова девушки. – Он не слушал, просто повернулся и совершил акт. ... Я сказала: "Хватит. Остановись. Нет! Остановись. Но он не говорил. Он только действовал. Я просто хочу справедливости. Он травмировал меня. Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал.

Мы обменялись сообщениями в инстаграме, он спросил, когда я могу приехать в Париж. Я сказала: "Хоть сейчас, но не могу себе позволить". Он сказал, что все уладит, и заплатил за билет и гостиницу.