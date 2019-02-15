СМИ: Бекхэма ждет суд за использование телефона за рулем

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в марте предстанет перед судом, утверждает Sky Sports. 21 ноября один из жителей Лондона заметил как 43-летний англичанин разговаривает по телефону за рулем своего Bentley Bentayga, что запрещено законом. Объявления еще не были предъявлены, но судебное разбирательство уже началось. Слушания назначены на 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.

Бекхэму грозит начисление 6 штрафных баллов из 12 возможных. Если их набрать, то водительские права будут немедленно аннулированы на 3 года.

Напомним, в сентябре англичанин смог избежать наказания за нарушение ПДД.

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