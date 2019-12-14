Слуцкий рассказал, почему не принял предложение АЕКа

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему не принял предложение греческого АЕКа.

— Все будет зависеть от тех вариантах, которые будут в будущем, — рассказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Страна уже будет вторична. Больше будет интересовать серьезность, длительность и качество проекта.

Что касается АЕКа, то было приглашение. Я встречался со спортивным директором. Во-первых, от меня требовали немедленного решения, через два дня. У меня было эмоциональное утомление, а им нужен тренер-пожарник. Во-вторых, я не готов сейчас принимать решение очень быстро. Бежать на первое попавшееся предложение.

Надеюсь, какой-то определенный интерес из России по мне возможен. Поэтому все будет зависеть от предложений, от ситуации, от моего внутреннего состояния. Если у меня начинает «подгорать», если я начинаю бить копытом, то начинаю выбирать, а не ждать.