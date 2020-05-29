Словенский арбитр был задержан в результате спецоперации полиции Боснии и Герцеговины

Словенский арбитр Славко Винчич был задержан в результате спецоперации, которую провели силы правопорядка Боснии и Герцеговины. Он оказался в числе 40 арестованных человек, сообщает sport.avaz.ba.

В результате обыска были обнаружены и изъяты 14 упаковок кокаина, различные другие наркотические и медицинские препараты, а также валюта на общую сумму в 10 тысяч евро. Также у задерженных были изъяты 14 единиц огнестрельного оружия и 3 пуленепробиваемых жилета.

После допроса Винчич был отпущен, как один из свидетелей. Арбитр утверждал, что оказался в этой компании случайно. Он был приглашен на вечеринку своими бизнес-партнерами. Вечер организовала известная фанатка «Партизана» Тиана Айфон. Она же пригласили на вечеринку проституток.