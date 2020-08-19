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Следственная палата ФИФА закрыла дело в отношении Инфантино

19:50

Следственная палата ФИФА закрыла дело в отношении президента организации Джанни Инфантино. В пресс-релизе федерации отмечается, что комитет по этике не нашел каких-либо нарушений в деятельности швейцарца.

Ранее стало известно, что специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер начал разбирательство в отношении Инфантино и запросил разрешение на возбуждение дела против подавшего в отставку генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Келлер обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино.

ФИФА пообещала содействовать следствию и провела собственное расследование.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Он занял должность на внеочередных выборах, прошедших после отстранения предыдущего президента Зеппа Блаттера, обвиненного в коррупции.

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