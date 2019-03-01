Славиша Стоянович возглавил сборную Латвии

Главным тренером сборной Латвии​ стал 49-летний словенский специалист Славиша Стоянович, информирует сайт Латвийской футбольной федерации (LFF). Контракт рассчитан на три года.

– Кандидатура Стояновича являлась приоритетной для нас, мы рассматривали и другие варианты, – сказал глава LFF Каспар Горкш.

​Ранее Стоянович возглавлял "Ригу", сборную Словении, "Домжале", "Црвену Звезду". В последнее время он работал в болгарском клубе "Левски".

Напомним, что Латвия в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет со сборными Польши, Австрии, Израиля, Словении и Македонии.