Черчесов отреагировал на смерть Марадоны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

25 ноября в Буэнос-Айресе ушел из жизни на 61-м году бывший форвард «Наполи» и «Барселоны».

— С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и Чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда. (Вячеслав Короткин)

Умер Диего Марадона: весь мир скорбит. Реакция