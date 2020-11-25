Титов назвал Марадону человеком с другой планеты

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил соболезнования в связи со смертью экс-нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны.

— Если для современных мальчишек и подростков лучшие в мире — Месси и Криштиану Роналду, то для нашего поколения это однозначно Марадона, — сказал Титов. — Это был человек с другой планеты, умевший на поле абсолютно все, хотя рабочая нога у него, по большому счету, только левая. Как, кстати, и у Месси — футбольные гении, видимо, именно такие. Конечно, я видел кадры игры Пеле, но вживую наблюдал только за Диего. Это потрясающе!

Отлично помню московский матч с «Наполи», на котором довелось побывать. Марадона — тогда это казалось немыслимым! — прилетел отдельно от команды, вышел во втором тайме, но Кульков, как и в Италии, справился с ним и дальше прошел «Спартак», хотя аргентинец забил свой пенальти в серии 11-метровых. Никогда не забуду свои эмоции! Думаю, все болельщики красно-белых помнят Диего в первую очередь именно по той встрече. (Вячеслав Короткин)

Умер Диего Марадона: весь мир скорбит. Реакция