Скончался бывший ассистент Хиддинка и Адвоката
28 ноября 2019, 15:46
В Голландии в 63 года из-за продолжительной болезни скончался футбольный тренер Пим Вербек, об этом сообщает роттердамская «Спарта» в своем официальном Twitter, где он провел всю карьеру футболиста.
Вербек был ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана. В начале 2019 года Вербек объявил о завершении тренерской карьеры.
Sparta Rotterdam heeft het droevige bericht ontvangen dat Pim Verbeek op 63-jarige leeftijd is overleden. — https://t.co/2dglb3l1wv pic.twitter.com/IfjvTa1TUk— Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) November 28, 2019
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