Скончался бывший ассистент Хиддинка и Адвоката

В Голландии в 63 года из-за продолжительной болезни скончался футбольный тренер Пим Вербек, об этом сообщает роттердамская «Спарта» в своем официальном Twitter, где он провел всю карьеру футболиста.

Вербек был ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана. В начале 2019 года Вербек объявил о завершении тренерской карьеры.