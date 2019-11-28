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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Скончался бывший ассистент Хиддинка и Адвоката

28 ноября 2019, 15:46
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В Голландии в 63 года из-за продолжительной болезни скончался футбольный тренер Пим Вербек, об этом сообщает роттердамская «Спарта» в своем официальном Twitter, где он провел всю карьеру футболиста.

Вербек был ассистентом Гуса Хиддинка в сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, а затем помогал Дику Адвокату в этой же команде на ЧМ-2006. После этого он возглавлял национальные команды Австралии и Омана. В начале 2019 года Вербек объявил о завершении тренерской карьеры.

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