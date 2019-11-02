Швейцарский клуб обвинили в сексизме за использование полуголой девушки в рекламной кампании

«Серветт» попал с сексистский скандал за то, что использовал скриншот порноролика, чтобы увеличить продажи билетов на матч против «Янг Бойз». Клую надеялся повысить ажиотаж, опубликовав изображение, на котором почти голая женщины поднимается по лестнице, двигаясь в сторону флага команды. Картинка была подписана: «Спешит в кассы за билетом на воскресную игру».

Несмотря на остроумные намерения, разгневанные фанаты засыпали «Серветт» обвинениями в сексизме и жалобами, что дети могли видеть изображение.

Представитель клуба, чтобы сгладить ситуацию выступил с завялением: «Мы думали, что будет лучше, если сами разместим это в социальных сетях. Хотели заставить людей смеяться. Забавно, что «Серветт» появился на таком известном порносайте, как Pornhub. Для нас не имеет значения, является ли человек на переднем плане мужчиной или женщиной. Вместо того, чтобы обижаться на появление нашего логотипа в ролике, мы решили посмеяться над этим».