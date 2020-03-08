Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении Инфантино

Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Как сообщает Le Monde, его подозревают в получении конфиденциальной информации о расследовании дела в отношении ФИФА в 2015 году, до избрания на пост президента организации. Он якобы получил ценную информацию, которая не должна была оказаться у него.

Как говорится в источнике, Инфантино, который тогда был генеральным секретарем УЕФА, воспользовался дружескими отношениями с одним из региональных прокуроров, чтобы тот организовал встречу с прокурором, знакомым с материалами расследования коррупционных схем в ФИФА. Между ними состоялось три встречи. А прокурор, который свел их, получил благодарность от Инфантино и не раз приглашался на знаковые матчи.