Швайнштайгер завершил выступления в MLS и не уверен, что продолжит карьеру

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер завершил сезон в MLS и сомневается, что продолжит профессиональную карьеру в принципе.

— Я пока не знаю, вы увидите, я приму решение в ближайшие несколько недель, — цитирует sportschau Швайнштайгера.

Контракт Швайнштайгера с «Чикаго Файр» истекает в конце декабря этого года. За американскую команду он выступает с 21 марта 2017 года.