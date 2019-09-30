Швайнштайгер завершил выступления в MLS и не уверен, что продолжит карьеру
12:46
Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер завершил сезон в MLS и сомневается, что продолжит профессиональную карьеру в принципе.
— Я пока не знаю, вы увидите, я приму решение в ближайшие несколько недель, — цитирует sportschau Швайнштайгера.
Контракт Швайнштайгера с «Чикаго Файр» истекает в конце декабря этого года. За американскую команду он выступает с 21 марта 2017 года.
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