Бывший защитник «Ювентуса», «Арсенала» и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер завершил карьеру игрока.

36-летний футболист объявил о своем решении в видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сборной Швейцарии.

В составе «Ювентуса» Лихштайнер 7 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 3 раза — Суперкубок страны. Также, в составе «бьяконери» он дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с «Лацио» он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а с «Арсеналом» выходил в финал Лиги Европы. Также, на счету Лихштайнера 108 матчей в составе сборной Швейцарии. Последней командой в карьере защитника стал «Аугсбург», где он выступал в сезоне-2019/20.