«Схожу с сума от сидения дома, если это продолжится, реально впаду в депрессию». Ломбертс о карантинных мерах из-за ковида

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал «СЭ», что тяжело переносит ограничения, связанные с коронавирусом.

— Расстроились, что не смогли посетить матч «Зенит» — «Брюгге» в Санкт-Петербурге?

— Я очень расстроен и почти в депрессии. (Смеётся). Из-за коронавируса я уже схожу с ума от постоянного нахождения дома. У меня есть друзья из «Брюгге», которые были позавчера в ресторане в Питере и рассказывали, как им понравилось. Расстроен, что не могу приехать. И в целом уже прошло много времени, когда я в последний раз был в Санкт-Петербурге. Очень хочу приехать в Россию, но сейчас это невозможно. Надеюсь, так будет продолжаться недолго, иначе я реально впаду в депрессию, — заявил он «СЭ». (Севастиан Терлецкий)