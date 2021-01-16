Шевченко вошел в число лучших тренеров сборных по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг тренеров сборных за последнее десятилетие. Возглавил список Йоахим Лев, тренирующий сборную Германии. Вторым стал Дидье Дешам (сборная Франции), а замкнул тройку Тите (сборная Бразилии).

Также в писок вошел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он набрал 24 балла и занял 17-е место.

Первая десятка рейтинга лучших тренеров сборных

1. Йоахим Лев (Германия) — 155 очков.

2. Дидье Дешам (Франция) — 101.

3. Тите (Бразилия) — 81.

4. Оскар Табарес (Уругвай) — 74.

5. Фернанду Сантуш (Португалия) — 74.

6. Висенте дель Боске (Испания) — 72.

7. Роберто Мартинес (Испания) — 70.

8. Хосе Пекерман (Аргентина) — 55.

9. Марк Вильмотс (Бельгия) — 43.

10. Гарет Саутгейт (Англия) — 43.