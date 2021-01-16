Шевченко вошел в число лучших тренеров сборных по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг тренеров сборных за последнее десятилетие. Возглавил список Йоахим Лев, тренирующий сборную Германии. Вторым стал Дидье Дешам (сборная Франции), а замкнул тройку Тите (сборная Бразилии).
Также в писок вошел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он набрал 24 балла и занял 17-е место.
Первая десятка рейтинга лучших тренеров сборных
1. Йоахим Лев (Германия) — 155 очков.
2. Дидье Дешам (Франция) — 101.
3. Тите (Бразилия) — 81.
4. Оскар Табарес (Уругвай) — 74.
5. Фернанду Сантуш (Португалия) — 74.
6. Висенте дель Боске (Испания) — 72.
7. Роберто Мартинес (Испания) — 70.
8. Хосе Пекерман (Аргентина) — 55.
9. Марк Вильмотс (Бельгия) — 43.
10. Гарет Саутгейт (Англия) — 43.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю