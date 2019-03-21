Шевченко и Зинченко исполнили мечту мальчика без ног

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко​ и экс-форвард "Челси" и "Милана" Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины​ в Киеве сыграли в футбол с 10-летним безногим мальчиком Али Турганбековым из Казахстана.

"Александр Зинченко, вы подарили мне самое дорогое - минуты счастья и радости, яркие незабываемые впечатления. Спасибо большое за Ваше внимание! Я безумно рад!!! Мы классно поиграли, у вас отличная техника я тоже так хочу", - говорится в сообщении на странице мальчика в Инстаграме о встрече с Зинченко.

"Вчера состоялась встреча с очередной звездой мирового футбола, обладателем золотого мяча победителем Лиги чемпионов, лучшим бомбардиром "Милана" Андреем Шевченко и не совсем обычный пацанчик из Казахстана, который мечтает тоже быть такой Звездой и мечтает встретиться со всеми звездами мирового футбола. Вот такие смелые мечты! Родители прикладывают усилия, чтобы встречи состоялись. Но у такой обычной семьи как мы, нет возможности оплачивать дорогущие перелеты. На этот раз добраться до Шевы помог "Кайрат". Андрей Шевченко оказался близким другом Кайрата Советаевича и он обещал, что организует встречу с "Челси", - говорится в сообщении на странице мальчика в Инстаграме о встрече с Шевченко.

Стоит отметить, что ранее Али ранее уже встречался с такими звездами мирового футбола, как Диего Марадона и Неймар.