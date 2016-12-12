"Шапекоэнсе" оштрафован на 30 тысяч долларов

"Шапекоэнсе" оштрафован бразильскими органами юстиции за отказ от участия в матче 38-го тура чемпионата Бразилии с "Атлетику Минейру", сообщает Marca. Обоим клубам засчитано техническое поражение в этой игре. Поединок должен был состояться 11 декабря, но команды договорились не проводить его из-за трагедии, произошедшей с самолетом, в котором разбились игроки, тренерский штаб и персонал "Шапекоэнсе".

Авиакатастрофа произошла 29 ноября возле колумбийского города Медельин. В результате падения лайнера погиб 71 человек, шестеро выжили. Среди погибших - 19 игроков "Шапекоэнсе".