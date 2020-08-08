Сезон MLS возобновится 12 августа

Официальный сайт MLS опубликовал расписание возобновления сезона. Первая игра пройдет 12 августа, в ней встретятся «Даллас» и «Нэшвилл». Им предстоит провести три дополнительные игры, поскольку они снялись с турнира MLS is Back в связи с заражениями коронавирусом.

Каждая команда проведет в регулярке по 18 игр. На данный момент неизвестна ситуация с тремя канадскими командами («Ванкувер», «Торонто», «Монреаль»), поскольку между США и Канадой все еще ограничено перемещение. До 14 сентября клубы США проведут по шесть матчей друг против друга, далее все будет зависеть от решений властей стран.

Матчи группового турнира MLS is Back пойдут в зачет таблицы. В мини-турнире осталось провести финальный матч между «Портлендом» и «Орландо».