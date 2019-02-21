Сейв Нигматуллина-младшего, принесший победу на турнире в США. Фото

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал фото своего сына Руслана, отражающего пенальти в финале турнира Weston Cup в США.

Нигматуллин-младший играет за американский ФК "Уэстон". Его команда выиграла турнир в старшей возрастной категории (до 19 лет).

Российский голкипер отразил три пенальти, включая два - в финале, и был признан лучшим игроком турнира.

"Тот самый сейв сына Руслана Нигматуллина младшего, который решил судьбу финального матча. И на второй фотографии - первые секунды триумфа и крепкие объятия от партнеров по команде", - написал Нигматуллин в Твиттере.