Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро выступил в поддержку партнера по национальной команде и форварда «Барселоны» Лионеля Месси, которого критикуют из-за того, что он никогда не выигрывал крупные турниры в составе сборной.

— Нам всегда грустно, когда мы проигрываем в составе сборной, — сказал в интервью TyC Sports Агуэро. — Мы страдаем, проходим через тяжелые испытания после поражений. Мы с Месси рядом с 2005 года. Я не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Лионель — первый, кто страдает из-за неудач, но он продолжает приезжать в команду.

Последний турнир, который выигрывала сборная Аргентины — Олимпиада-2008 в Китае. В 2014 году команда доходила до финала чемпионата мира в Бразилии, но уступила там Германии (0:1).