«Сент-Луис» присоединится к MLS в 2022 году. Это первый клуб лиги с женщиной-президентом

В 2022 году в MLS появится клуб из Сент-Луиса, сообщает пресс-служба лиги. Это уже четвертое пополнение лиги за ближайшие три года. В 2020 году к MLS присоединятся «Нэшвилл» и «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. В 2021 году новичком MLS станет «Остин».

Владельцем клуба из Сент-Луиса является компания Enterprise, а президентом — Кэролин Киндл Бетц. Таким образом, «Сент-Луис» станет первым клубом MLS с женщиной-президентом.