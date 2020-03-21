«Селтик» выделил 150 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом

«Селтик» на официальном объявил, что переведет 150 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом. Шотландский клуб переведет средства через собственный благотворительный фонд. Они будут доступны для тех, кто в этом больше всего нуждается.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется