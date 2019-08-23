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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Сегодня Торрес проведет последний матч в профессиональной карьере

11:40
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Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня проведет последний матч в профессиональной карьере.

Торрес сыграет свой последнюю игру в среду 23 августа в Тосу против «Виссел Кобе», в составе которого будут Иньеста и еще один испанец Давид Вилья.

Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико». За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

В честь этого события УЕФА в своем Twitter разместил видеоролик с его голами.

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