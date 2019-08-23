Сегодня Торрес проведет последний матч в профессиональной карьере
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня проведет последний матч в профессиональной карьере.
Торрес сыграет свой последнюю игру в среду 23 августа в Тосу против «Виссел Кобе», в составе которого будут Иньеста и еще один испанец Давид Вилья.
Торрес — чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси», а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе «Челси» и «Атлетико». За карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.
В честь этого события УЕФА в своем Twitter разместил видеоролик с его голами.
?? Сегодня форвард японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес проведет последний матч в профессиональной карьере. Он подарил нам множество крутых моментов! ?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/LFX6I1zXPi— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2019