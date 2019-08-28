Защитник БАТЭ Егор Филипенко, выступавший за «Спартак» в 2008-2012 годах, заявил, что не согласен с критикой болельщиков в отношении его игры.

— Когда люди пишут в комментариях «столб», «деревянный», — мне становится смешно, — сказал Филипенко в интервью Youtube-каналу «Футболка». — Ведь объективно это полная чушь. Я себя считаю одним из лучших центральных защитников в чемпионате, и об этом говорит мой уровень игры, моя статистика. Наверное, поэтому команда БАТЭ, со мной в составе, не выигрывала бы все эти титулы и куда-то выходила, если бы я был «деревянным» и не соответствовал этому уровню.

Я знаю себе цену. Не говорю, что я суперфутболист, но для уровня чемпионата Беларуси я достаточно хороший игрок.

Филипенко сыграл за красно-белых в 22 матчах, в которых забил один гол.