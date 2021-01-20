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Щербаченко начал в Белоруссии с крупной победы

19:33

«Минск», который недавно возглавил российский тренер Федор Щербаченко, продолжает подготовку к новому сезону. В первом контрольном матче под руководством российского специалиста столичный коллектив разгромил «Ислочь» (5:1).

58-летний Щербаченко не работал главным тренером последние 5 лет. Последним клубом в его карьере был казахстанский «Кайсар» в сезоне-2015. Ранее он возглавлял «Кубань», «Балтику», «Губкин», «Ротор», армянский «Улисс», а с 2009 по 2012 год работал «Мордовию», которую вывел в РПЛ.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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