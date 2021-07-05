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Сборную Кубы не допустили к отборочному матчу из-за ковид-протокола

08:48
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Сборную Кубы не допустили к отборочному матчу Золотого кубка КОНКАКАФ из-за ковид-протокола, сообщает Miami Herald.

Игроки сборной Кубы остались в Никарагуа, где они готовилась к игре предварительного раунда с Французской Гвианой. Встреча должна была пройти в США (в штате Флорида), однако федерация была вынуждена отменить встречу. Из-за проблем с визами, связанных с СOVID-19, матч против Французской Гвианы не состоится.

Теперь Французская Гвиана автоматически перейдет во второй и последний раунд отборочных турниров, чтобы попытаться забронировать путёвку на групповой этап турнира, который стартует 10 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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