Сборная Зимбабве обвинила Камерун в колдовстве и показала мертвую летучую мышь

Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве перед матчем открытия чемпионата африканских наций. Перед игрой тренер зимбабвийцев хорват Здравко Логарушич показал мертвую летучую мышь с табличко «колдовство в Камеруне».

Некоторые команды в Африке по-прежнему пытаются добывать победы с помощью черной магии. Один из способов привлечь удачу — ритуальное убийство животного.

CHAN 2021 opener in Yaound? overshadowed by pre-match accusations of witchcraft from the hosts by Zimbabwe coach Logarusic after a bat carcass is found on the pitch



Complete coincidence or foul play?#CHAN2021 #CMRZIM pic.twitter.com/TjaJA1YFLV — Ed Dove (@EddyDove) January 16, 2021

Сборная Камеруна выиграла матч со счетом 1:0.

Чемпионат африканских наций-2021 проходит в Камеруне с 16 января по 7 февраля. В турнире принимают участие только футболисты, выступающие в африканских чемпионатах.