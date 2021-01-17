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Сборная Зимбабве обвинила Камерун в колдовстве и показала мертвую летучую мышь

23:08
Мертвая летучая мышь и подпись &quot;Колдовство в Камеруне&quot;. Фото Twitter
Мертвая летучая мышь и подпись &quot;Колдовство в Камеруне&quot;. Фото Twitter

Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве перед матчем открытия чемпионата африканских наций. Перед игрой тренер зимбабвийцев хорват Здравко Логарушич показал мертвую летучую мышь с табличко «колдовство в Камеруне».

Некоторые команды в Африке по-прежнему пытаются добывать победы с помощью черной магии. Один из способов привлечь удачу — ритуальное убийство животного.

Сборная Камеруна выиграла матч со счетом 1:0.

Чемпионат африканских наций-2021 проходит в Камеруне с 16 января по 7 февраля. В турнире принимают участие только футболисты, выступающие в африканских чемпионатах.

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