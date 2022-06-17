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Сегодня, 03:09

Сборная Египта уволила главного тренера после трех матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Египетская футбольная ассоциация (EFA) уволила Эхаба Галала с поста главного тренера сборной страны.

«Я хотел бы поблагодарить Эхаба Галала, очень уважаемого человека, который работал в сложных условиях. Хочу извиниться перед ним, но иногда давление слишком велико, и мы поняли, что было бы лучше, если бы все изменилось», — отметил член правления EFA Хазем Эмам.

54-летний Галал заменил Карлуша Кейроша в апреле после того, как египтяне не смогли пробиться на чемпионат мира-2022. Под его руководством команда сыграла всего 3 матча: победа над Гвинеей, а также поражения от Эфиопии и Кореи.

Футбол
Сборная Египта по футболу
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