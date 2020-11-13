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Сборная Египта удалила пост о том, что Салах заболел коронавирусом, в команде выявлены три сомнительных теста

19:03
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Сборная Египта удалила пост в Twitter, в котором сообщалось о том, что нападающий Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус.

Теперь появилась информация о трех тестах в национальной команде, которые дали сомнительный результат. Эти футболисты пройдут повторное тестирование. Но имена заболевших не сообщаются.

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