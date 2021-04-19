Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья отреагировал на создание Суперлиги.

«Океееей. Я думаю, что перестану смотреть футбол, потому что футбол, который я знаю, больше не футбол», — написал Санья в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.