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Санья — о создании Суперлиги: «Думаю, что перестану смотреть футбол»

06:43
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Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья отреагировал на создание Суперлиги.

«Океееей. Я думаю, что перестану смотреть футбол, потому что футбол, который я знаю, больше не футбол», — написал Санья в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

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