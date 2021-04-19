Санья — о создании Суперлиги: «Думаю, что перестану смотреть футбол»
06:43
Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья отреагировал на создание Суперлиги.
«Океееей. Я думаю, что перестану смотреть футбол, потому что футбол, который я знаю, больше не футбол», — написал Санья в Twitter.
В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.
Oooook .. i think i will stop watching football..cause the football i know is not football anymore ?— Bacary Sagna (@Sagnaofficial) April 18, 2021
8
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю