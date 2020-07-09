Сан-Лоренсо нашел замену Гайчу, который близок к переходу в ЦСКА

«Сан-Лоренсо» подпишет контракт с нападающим Франко Ди Санто, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинский клуб рассчитывает, что 31-летний форвард, являющийся свободным агентом, заменит Адольфо Гайча, который близок к переходу в ЦСКА. Ди Санто известен по выступлениям за «Челси», «Блэкберн», «Уиган», «Вердер» и «Шальке».

Последним клубом игрока в данный момент является «Атлетико Минейро», аргентинец ушел из бразильской команды в конце июня этого года.