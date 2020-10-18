Самый старый футболист мира побил свой рекорд, выйдя на поле в 74 года 11 месяцев
Египтянин Эззелдин Бахадер побил собственный мировой рекорд самого старого футболиста мира. На днях игрок вышел на поле в матче третьего египетского дивизиона против «Эль-Айят» (2:3) и не реализовал пенальти.
3 ноября Бахадеру исполнится 75 лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за выход на поле 7 марта этого года. В той игре он отличился с 11-метровой отметки. По словам Бахадера, он решил побить свой рекорд для того, чтобы усложнить борьбу за первое место в этом показателе. Предыдущий рекорд установил израильтнин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.