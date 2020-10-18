Самый старый футболист мира побил свой рекорд, выйдя на поле в 74 года 11 месяцев

Египтянин Эззелдин Бахадер побил собственный мировой рекорд самого старого футболиста мира. На днях игрок вышел на поле в матче третьего египетского дивизиона против «Эль-Айят» (2:3) и не реализовал пенальти.

3 ноября Бахадеру исполнится 75 лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за выход на поле 7 марта этого года. В той игре он отличился с 11-метровой отметки. По словам Бахадера, он решил побить свой рекорд для того, чтобы усложнить борьбу за первое место в этом показателе. Предыдущий рекорд установил израильтнин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.