Самюэль Это'О: «Я был номером один на протяжении всей моей карьеры»

Бывший капитан «Анжи» Самюэль Это'О считает, что был лучшим африканским игроком в течение всей своей карьеры. Камерунец забил 360 голов в 720 матчах, играя с 1997 по 2019 год.

— Ни один из них, ни Диуф, ни Дрогба, не могли подойти и сказать, что они на моем уровне или лучше меня, — сказал Это'О в прямом эфире в Instagram. — Это факт. Я хотел быть номером один, и я был на протяжении всей моей карьеры.