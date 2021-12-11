Самюэль Это'О стал президентом Федерации футбола Камеруна
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О был избран на пост президента Федерации футбола Камеруна, сообщает пресс-служба ассоциации.
Это'О является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56 голами в 118 матчах. Игрок также четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке.
Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», становился чемпионом Испании и Италии.
Он выступал за российский «Анжи» в 2011-2013 годах.
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