Самюэль Это'О стал президентом Федерации футбола Камеруна

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О был избран на пост президента Федерации футбола Камеруна, сообщает пресс-служба ассоциации.

Это'О является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56 голами в 118 матчах. Игрок также четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке.

Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», становился чемпионом Испании и Италии.

Он выступал за российский «Анжи» в 2011-2013 годах.