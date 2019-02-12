Самюэль Это'О назвал своего любимого тренера

Нападающий "Катар СК" Самюэль Это'О ответил на вопросы болельщиков в Твиттере. В частности, он рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста, а также признался, что ему нравилось работать с Хосепом Гвардьолой. Под его руководством экс-капитан "Анжи" играл в "Барселоне".

Чем хочет заниматься после завершения карьеры. "Я хочу владеть футбольным клубом и развивать молодых футболистов, чтобы мы вместе выигрывали трофеи".

О Марке-Вивьене Фоэ, умершем во время матча Кубка конфедерации-2003 против Франции. "Было очень грустно потерять Вивьена Фоэ. Он был очень молодым и выдающимся профессионалом, это была большая потеря для нашей команды во время Кубка конфедераций-2003".

О любимом тренере. "Одним из моих любимых тренеров был Гвардьола. Мне нравилась его работа, потому что он делал футбол простым".