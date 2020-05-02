Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из 25 самых дорогих футболистов на 2018 год и символическую сборную.

Самым дорогим игроком стал форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 200 миллионов евро. Его одноклубник Неймар и капитан «Барселоны» Лионель Месси разделили вторую строчку. Примечательно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не вошел в топ-10, заняв только 11-е место.

Кроме того, стоит отметить отсутствие в рейтинге хорвата Луки Модрича, который по итогам 2018 года получил «Золотой мяч».

Символическая сборная выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона», 80 миллионов евро) — Джошуа Киммих (Германия, «Бавария», 60) — Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль», 75), Рафаэль Варан (Франция, «Реал», 80), Марселу (Бразилия, «Реал», 70) — Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити», 150), Филиппе Коутинью (Бразилия, «Барселона», 150), Эден Азар (Бельгия, «Челси», 150) — Лионель Месси (Аргентина, «Барселона», 180), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ», 200), Неймар (Бразилия, «ПСЖ», 180).