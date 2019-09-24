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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Салах убрал из профиля в Twitter упоминание сборной Египта

21:49
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах убрал из описания своего профиля в Twitter упоминание национальной команды. Возможно, причиной стали итоги голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Главный тренер и капитан египетской сборной не участвовали в голосовании, а местный журналист поставил его на третье место.

В результате Салах набрал 26 очков в голосовании и занял четвертое место.

Награду получил Лионель Месси (46), в тройку вошли Виргил ван Дейк (38) и Криштиану Роналду (36).

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