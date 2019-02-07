Салах не поедет в расположение сборной Египта в марте

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах​ не поедет в расположение сборной Египта во время перерыва на матчи национальных команд, который пройдет в марте, информирует Liverpool Echo.

Как сообщает издание, руководство египетской федерации футбола предоставило 26-летнему игроку отдых. Таким образом, он пропустит матчи квалификации Кубка африканских наций с командами Нигерии и Нигера (22 и 26 марта). Напомним, что сборная Египта уже обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

В текущем сезоне Салах принял участие в 33 встречах за "Ливерпуль", забил 19 голов и отдал 8 голевых передач.