Салах, Мане и Махрез претендуют на звание игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола (CAF) уменьшила список претендентов на звание лучшего игрока года до десяти претендентов. Первоначально были оглашены фамилии сразу 30 футболистов, сообщает AP.

В финальный список попали: Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хаким Зиех (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

По итогам 2017 и 2018 годов лучшим игроком африканского континента признавался египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля».