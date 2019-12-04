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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Салах, Мане и Махрез претендуют на звание игрока года в Африке

17:36
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Африканская конфедерация футбола (CAF) уменьшила список претендентов на звание лучшего игрока года до десяти претендентов. Первоначально были оглашены фамилии сразу 30 футболистов, сообщает AP.

В финальный список попали: Андре Онана (Камерун, «Аякс), Хаким Зиех (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

По итогам 2017 и 2018 годов лучшим игроком африканского континента признавался египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля».

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