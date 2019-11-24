Салах, Махрез и Обамеянг претендуют на титул игрока года в Африке

Конфедерация африканского футбола опубликовала список номинантов на титул игрока года. В него вошли 30 кандидатов, включая победителей последних четырех лет: Пьер-Эмерик Обамеянг (2015), Рияд Махрез (2016) и Мохамед Салах (2017 и 2018).

Ашраф Хакими (Марокко, «Боруссия» Д), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Багдад Бунеджа (Алжир, «Аль-Садд»), Каролюс Андриаматсиноро (Мадагасакар, «Аль-Адала»), Денис Оньянго (Уганда, «Мамелоди Сандаунз»), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Камерун, «ПСЖ»), Ферджани Сасси (Тунис, «Замалек»), Хаким Зийех (Марокко, «Аякс»), Идрисса Гейе (Сенегал, «ПСЖ»), Исмаил Беннасер (Алжир, «Милан»), Джордан Айю (Гана, «Кристал Пэлас»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Коджо Фо До Лаба (Того, «Аль-Айн»), Трезеге (Египет, «Астон Вилла»), Мбвана Саматта (Танзания, «Генк»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Мусса Марега (Мали, «Порту»), Наби Кейта (Гвинея, «Ливерпуль»), Николас Пепе (Кот-д'Ивуар, «Арсенал»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шэньхуа»), Перси Тау (ЮАР, «Брюгге»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»), Садьо Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Таха Яссин Хенисси (Тунис, «Эсперанс»), Томас Тейе Партей (Гана, «Атлетико»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Лилль»), Вилфред Ндиди (Нигерия, «Лестер»), Вилфред Заа (Кот-д'Ивуар, «Кристал Пэлас»), Юсеф Белайи (Алжир, «Аль-Ахли» Дж).

Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Ургаде (Египет) 7 января 2020 года. Помимо игрока года, будут названа футболистка года, футболист, выступающий в африканском клубе, молодой футболист года, тренеры года у мужчин и женщин, а также мужская и женская сборные года. В последней номинации у мужчин представлены Алжир, Мадагаскар, Нигерия, Сенегал и Тунис.