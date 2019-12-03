Садио Мане: «Возможно, выиграю «Золотой мяч» в следующем году»
08:29
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане записал обращение для церемонии «Золотого мяча». Сам игрок не смог посетить мероприятие.
— Мне бы хотелось быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду, — цитирует Мане L'Equipe. — Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч».
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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