Руни впервые удален в MLS. Арбитру помог ВАР

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни получил первую красную карточку в MLS. Форвард "Ди Си Юнайтед" был удален в игре регулярного чемпионата против ФК "Лос-Анджелес" (0:4).

В начале второго тайма при счете 0:3 Руни сфолил на Диего Росси. Арбитр сперва показал англичанину желтую карточку, но, воспользовавшись ВАР, изменил решение и предъявил красную.

Это седьмое удаление Руни в карьере и первое - с сентября 2014 года. В "Ди Си Юнайтед" он перешел летом 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей и 4 гола в MLS.