Руни подозревается в измене жене

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни оказался в центре скандала. Американские журналисты увидели 33-летнего игрока в рано утром в компании с девушкой, с которой Руни обнимался и обменивался поцелуями.

«Руни пришел на вечеринку в веселой компании, распивающей спиртные напитки. Через какое-то время Уэйн уединился с брюнеткой, после чего они вместе покинули ночной клуб», — заявил свидетель.

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни. Ранее игрок уже испытывал проблемы с взаимоотношениями со своей семьей, а недавно выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.