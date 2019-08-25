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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Руни подозревается в измене жене

15:41
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Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни оказался в центре скандала. Американские журналисты увидели 33-летнего игрока в рано утром в компании с девушкой, с которой Руни обнимался и обменивался поцелуями.

«Руни пришел на вечеринку в веселой компании, распивающей спиртные напитки. Через какое-то время Уэйн уединился с брюнеткой, после чего они вместе покинули ночной клуб», — заявил свидетель.

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни. Ранее игрок уже испытывал проблемы с взаимоотношениями со своей семьей, а недавно выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.

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