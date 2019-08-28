Руни опроверг обвинения в измене жене

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни опровергнул обвинения в измене жене. Ранее американские журналисты увидели 33-летнего игрока в рано утром в компании с девушкой, с которой Руни обнимался и обменивался поцелуями.

— Ничего не было между мной и какой-либо девушкой в ту ночь в Ванкувере, — цитирует Mirror Руни. — Я не входил в лифт наедине с ней. Та девушка была просто одной из многих, кто попросил автограф и фото. Вся эта история является клеветой. Я не готов в этим мириться.

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни. Ранее игрок уже испытывал проблемы с взаимоотношениями со своей семьей, а недавно выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.