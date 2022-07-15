Руни хочет видеть Лингарда в «Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с полузащитником Джесси Лингардом по поводу возможного перехода, сообщает The Athletic. На этой неделе главным тренером команды стал экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни.

Ранее стало известно, что несколько клубов MLS готовы предложить 29-летнему англичанину контракты. Однако «Лос-Анджелес Гэлакси» отказался от этой идеи.

В прошедшем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.