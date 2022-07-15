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Сегодня, 02:40

Руни хочет видеть Лингарда в «Ди Си Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с полузащитником Джесси Лингардом по поводу возможного перехода, сообщает The Athletic. На этой неделе главным тренером команды стал экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни.

Ранее стало известно, что несколько клубов MLS готовы предложить 29-летнему англичанину контракты. Однако «Лос-Анджелес Гэлакси» отказался от этой идеи.

В прошедшем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче во всех турнирах.

Джесси Лингард
Уэйн Руни
Футбол
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