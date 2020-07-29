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«Руки вверх!» Сотрудник бразильского клуба перепутал градусник с пистолетом и испугался

16:01

Сотрудник бразильской «Сеары» необычно отреагировал на процедуру проверки перед матчем с «Форталезой» (1:0).

По медицинскому протоколу, в рамках предотвращения распространения коронавируса у всех футболистов и персонала клубов должны замерить температуру на выходе из автобуса. Один из представителей «Сеары» подумал, что к его голове приставили не градусник, а пистолет, и поднял руки вверх. Эпизод попал в трансляцию матча.

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