«Руки вверх!» Сотрудник бразильского клуба перепутал градусник с пистолетом и испугался

Сотрудник бразильской «Сеары» необычно отреагировал на процедуру проверки перед матчем с «Форталезой» (1:0).

По медицинскому протоколу, в рамках предотвращения распространения коронавируса у всех футболистов и персонала клубов должны замерить температуру на выходе из автобуса. Один из представителей «Сеары» подумал, что к его голове приставили не градусник, а пистолет, и поднял руки вверх. Эпизод попал в трансляцию матча.