Руд Гуллит и девушка Буффона проведут церемонию вручения наград игрокам года ФИФА

Обладатель «Золотого мяча"-1987 голландец Руд Гуллит и девушка вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Илария Д'Амико станут ведущими церемонии вручения наград ФИФА, сообщает официальный сайт федерации. Церемония пройдет 23 сентября в миланском театре «Ла Скала».

На звание лучшего игрока года по версии ФИФА претендуют капитан «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

Также на церемонии вручат награды лучшему вратарю, лучшему тренеру у мужчин и женщин, лучшей футболистке, автору лучшего гола года, лучшим фанатам, а также будут составлены символические сборные команды мужчин и женщин по версии FIFPro.