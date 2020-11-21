Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Российский футболист может сыграть за сборную Перу

15:44
Даниэль Вичич. Фото Instagram
Даниэль Вичич. Фото Instagram

Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич может стать футболистом сборной Перу, сообщает Libero.

У 18-летнего форварда «Майами Юнайтед» — тройное гражданство. Игрок родился в США, его отец — перуанец, а мать — русская. Сообщается, что Вичич занимался в академиях ЦСКА, «Торпедо» и «Барселоны», на его счету более 50 голов за «Майами».

Сам Вичич не исключает выбора в пользу сборной Перу. Отмечается, что он является болельщиком перуанского клуба Альянса Лима, скауты которого следят за футболистом.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир