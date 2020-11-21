Российский футболист может сыграть за сборную Перу
Нападающий российского происхождения Даниэль Вичич может стать футболистом сборной Перу, сообщает Libero.
У 18-летнего форварда «Майами Юнайтед» — тройное гражданство. Игрок родился в США, его отец — перуанец, а мать — русская. Сообщается, что Вичич занимался в академиях ЦСКА, «Торпедо» и «Барселоны», на его счету более 50 голов за «Майами».
Сам Вичич не исключает выбора в пользу сборной Перу. Отмечается, что он является болельщиком перуанского клуба Альянса Лима, скауты которого следят за футболистом.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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