Россия — 38-я в рейтинге ФИФА по итогам года
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, последний в 2019 году. Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, занимает 38-е место. В топ-50 произошло лишь одно изменение — команда Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.
Таким образом, сборная Бельгии закончила 2019 год лидером рейтинга. Бельгийцы — сыграют с Россией в финальной стадии Евро-2020. Два других соперника россиян по группе — Дания и Финляндия — занимают 16-е и 58-е место соответственно.
Существенных изменений в таблице по сравнению с ноябрем не было — ни одна команда из 210 не поднялась больше чем на одну позицию, а две потеряла только сборная Гонконга.
Рекордно высоко сборная России завершила 1995 год (5-е место), а рекордно низко — 2017-й (64-е место).
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 декабря
1 (1*). Бельгия — 1765
2 (2). Франция — 1733
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1661
5 (5). Уругвай — 1645
6 (6). Хорватия — 1642
7 (7). Португалия — 1639
8 (8). Испания — 1636
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622...
16 (16). Дания — 1598...
38 (38). Россия — 1470...
58 (58). Финляндия — 1386
* - положение в предыдущем рейтинге