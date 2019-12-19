ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, последний в 2019 году. Сборная России, как и в предыдущем рейтинге, занимает 38-е место. В топ-50 произошло лишь одно изменение — команда Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.

Таким образом, сборная Бельгии закончила 2019 год лидером рейтинга. Бельгийцы — сыграют с Россией в финальной стадии Евро-2020. Два других соперника россиян по группе — Дания и Финляндия — занимают 16-е и 58-е место соответственно.

Существенных изменений в таблице по сравнению с ноябрем не было — ни одна команда из 210 не поднялась больше чем на одну позицию, а две потеряла только сборная Гонконга.

Рекордно высоко сборная России завершила 1995 год (5-е место), а рекордно низко — 2017-й (64-е место).

Рейтинг ФИФА

Положение на 19 декабря

1 (1*). Бельгия — 1765

2 (2). Франция — 1733

3 (3). Бразилия — 1712

4 (4). Англия — 1661

5 (5). Уругвай — 1645

6 (6). Хорватия — 1642

7 (7). Португалия — 1639

8 (8). Испания — 1636

9 (9). Аргентина — 1623

10 (10). Колумбия — 1622...

16 (16). Дания — 1598...

38 (38). Россия — 1470...

58 (58). Финляндия — 1386

* - положение в предыдущем рейтинге